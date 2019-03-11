Великая княгиня Романова опечалена фамильной тяжбой Багратионов

Глава Российского Императорского Дома в изгнании Мария Владимировна Романова опечалена спором грузинских родственников, которые выясняют в городском суде Тбилиси, кто вправе носить царскую фамилию. Об этом «Политике Сегодня» сообщил директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов.

Над князем Нугзаром Багратион-Грузинским и его дочерью княжной Анной, которые затеяли тяжбу со старшим представителем другой ветви – Давидом Багратион-Мухранским, взяли верх эмоции, посетовал собеседник агентства.

«Во всем мире норма, когда главой дома является старший представитель династической линии. – объяснил Закатов. - Любой генеалог может подтвердить, что Багратион-Мухранский это старшая линия дома Багратионов. У главы Российского Императорского Дома это [тяжба] вызывает огорчение. Она сама по матери происходит из Грузинского Императорского дома. Ей небезразлична судьба грузинской династии, и, в целом, исторического наследия Грузии. Видимо, здесь возобладали эмоции со стороны Нугзара Петровича Багратион-Грузинского и Анны Нугзаровны».

Шансы истцов доказать свою правоту в суде стремятся к нулю, добавил Закатов. На Нугзаре Багратион-Грузинском прерывается княжеский род в мужском колене. Из потомства у аристократа только дочь в то время, как наследником рода Багратионов-Мухранских является рожденный в браке княжны Анны и князя Багратион-Мухранского сын Георгий.

«Несколько странно рассматривать такой вопрос в республиканском суде. – добавил Закатов. - Подождем, что скажут юристы, историки. От этого будут зависеть взаимоотношения между Багратионами. Но на саму суть вопроса это не повлияет. Существует династический акт 1946 года, изданный Великим Князем Владимиром Кирилловичем, в котором признается царственное достоинство Дома Багратионов и старшинство линии Багратион-Мухранских. Оспорить это невозможно, это математически рассчитывается».

Князь Нугзар и его дочь княжна Анна называют себя потомками Георгия I, который был царем Кахети. Давид - потомок среднего сына последнего царя объединенной Грузии Александра I Великого. Великая княгиня Мария Владимировна - дочь великой княгини Леониды Багратион-Мухранской и прапраправнучка последнего удельного владетеля Мухрани (историческая область Грузии) - князя Константина Ивановича Багратион-Мухранского. В 1882 году император России Александр III принял титул Грузинского царя, передав его своему наследнику и сыну – последнему русскому императору Николаю II.

Княжна Анна приходится Давиду экс-супругой. И в суде требует от него перестать говорить от имени Царского дома Грузии и один лари. Защита Давида в ответ требует от экс-супруги и ее родственников ДНК-экспертизы их «царских кровей». У Анны и Давида есть сын - Георгий, его крестил Патриарх всея Грузии Илия II.