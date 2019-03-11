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16:37   11 Марта 2019
Россия

Делегация политиков из Франции посетит Крым с 13 по 16 марта

Делегация политиков из Франции посетит Крым с 13 по 16 марта

Делегация французских политиков с главой «Ассоциации Франко-российский диалог» Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта. Они поучаствуют в торжествах в честь пятилетия воссоединения региона с Россией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он рассказал, что в состав делегации войдут почетные члены французского парламента, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, а также представители муниципальных властей.

Политиков из Франции ожидают встречи с руководством Крыма и членами Молодежного парламента республики, посещение культурного центра «Альянс Франсез».

Мариани уже возглавлял делегации французских высокопоставленных лиц в Крыму — в 2015 и 2016 годах. Слуцкий отметил, что многие политики потеряли мандаты депутатов Нацсобрания Франции, но от этого они «не изменили себе и здравому смыслу».

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #крым #мариани #делегацмя

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