Патриарх Кирилл призвал верующих избегать праздности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день наступившего Великого поста призвал верующих особенно внимательно контролировать себя для того, чтобы избежать праздности, являющейся пороком. Об этом глава РПЦ заявил в ходе проповеди после богослужения в Зачатьевском монастыре.

«Если человек исправляет свой жизненный путь, то он в первую очередь контролирует самого себя, и тогда уже никакой праздности быть не может», — отметил Кирилл.

Он напомнил, что святые отцы особенно подчеркивали опасность праздности как губительного для человека порока. Верующие, отметил патриарх могут, проанализировав свое состояние в первые дни поста, сделать все возможное для остановки развития в душе опасных пороков, среди которых на первом месте стоит праздность.

Предстоятель РПЦ также добавил, что не стоит не смешивать праздность с обычным отдыхом от дел в выходной день, подчеркнув, что воскресный день «дается нам по заповеди Божией», используемый для отдыха и восстановления сил.