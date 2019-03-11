Порвавший картину Репина вандал заявил, что полотно его раздражает

Игорь Подпорин, который порвал полотно «Иван Грозный и сын его Иван» под авторством Ильи Репина в Третьяковской галерее, заявил, что пошел на порчу картины, так как его раздражает написанная сцена. Об этом рассказала на заседании в Замоскворецком суде столицы смотрительница галереи, которая остановила преступника.

«Он объяснил, что она его раздражает, что такого события, которое изображено на картине, не было», — сказала она.

Сотрудница учреждения отметила, что от Подпорина пахло алкоголем. Он вышел из зала последним, однако развернулся, оттолкнул смотрительниц и побежал обратно. После очевидец услышала звук бьющегося стекла, подбежала к нарушителю и повисла у него на руке. На вопрос о его действиях ответа не последовало.

Ранее вандал частично признал вину.

В мае прошлого года перед закрытием культурного учреждения обвиняемый прорвался в пустой зал, где представлены картины Репина, и несколько раз нанес удары по застекленному полотну металлической частью ограждения.

В результате инцидента холст порвался в трех местах центральной части, где изображен царевич. От стекла пострадала художественная рама, созданная автором. Изображения лиц и рук героев сцены, которые являются самой ценной частью полотна, не пострадали.

Вандалу грозит до шести лет тюремного заключения по статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». По мнению обвиняемого, Иван Грозный причислен к лику святых, а полотно оскорбляет чувства верующих.