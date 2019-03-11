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16:19   11 Марта 2019
Россия

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Спецпредставитель президента РФ по Африке и Ближнему Востоку прибыл на Коморские острова, где встретился с главой государства Азали Ассумани, а также с главой МИД Суефом Мохамедом аль-Амином.

Стороны обсудили развитие отношений России и Коморов, сотрудничество в области торговли, экономики и инвестиций. Обсуждались строительство, морской транспорт и подготовка специалистов. Информация опубликована на сайте МИД РФ.

Союз Коморских Островов — архипелаг в Индийском океане между Мадагаскаром и Африкой. Крупнейшим островов в составе архипелага является Нгазиджа.

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Автор: Павел Никифоров
#богданов #африка #коморы

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