Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Спецпредставитель президента РФ по Африке и Ближнему Востоку прибыл на Коморские острова, где встретился с главой государства Азали Ассумани, а также с главой МИД Суефом Мохамедом аль-Амином.

Стороны обсудили развитие отношений России и Коморов, сотрудничество в области торговли, экономики и инвестиций. Обсуждались строительство, морской транспорт и подготовка специалистов. Информация опубликована на сайте МИД РФ.

Союз Коморских Островов — архипелаг в Индийском океане между Мадагаскаром и Африкой. Крупнейшим островов в составе архипелага является Нгазиджа.