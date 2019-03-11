Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация, которую возглавит президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта. Там она примет участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией.

В состав делегации войдут почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В Крыму состоятся встречи французских политиков с руководством полуострова и членами Молодежного парламента. Запланировано посещение Французского воинского кладбища и культурного центра «Альянс Франсез».

Мариани уже два раза возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. По словам руководителя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, именно благодаря этим поездкам Европа узнала, что Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань» по своей воле.