Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
16:14   11 Марта 2019
Весь мир

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация, которую возглавит президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани посетит Крым с 13 по 16 марта. Там она примет участие в торжествах по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией.

В состав делегации войдут почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В Крыму состоятся встречи французских политиков с руководством полуострова и членами Молодежного парламента. Запланировано посещение Французского воинского кладбища и культурного центра «Альянс Франсез».

Мариани уже два раза возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах. По словам руководителя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, именно благодаря этим поездкам Европа узнала, что Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань» по своей воле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#франция #крым #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...