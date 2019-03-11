Забор длиной 93 километра установили на границе Латвии и РФ

Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой на границе с Россией, сообщили в Государственной пограничной службе. Отмечается, что высота ограждения на некоторых участках достигает 2,7 метра. Об этом пишет РИА Новости.

Летом 2015 года произошло заключение соглашения «О строительстве инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы». Проект строительства охватывает всю границу протяженностью в 283,6 километра. В него также входят пешеходные дорожки, патрульные будки и водопропускные трубы.

Строительство оценивается в 21,168 миллиона евро. На конец 2018 года удалось проложить 207 километров. Завершить оснащение приграничной зоны России планируется в 2020 году.

На границе Латвии и России находится десять пограничных отделений, на каждое из них приходятся участки от 22 до 40 километров.