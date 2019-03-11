Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
16:05   11 Марта 2019
Россия

Шойгу заявил об усилении роли военкоматов

Шойгу заявил об усилении роли военкоматов

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу на закрытой части расширенного заседания комитета Государственной думы по обороне заявил, что на данный момент роль военкоматов усиливается, сообщил председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Он отметил, что разговор с министром прошел в конструктивном ключе. Глава думского комитета задал вопрос «о поднятии роли военкоматов на местах», так как сейчас немаленькая часть молодых людей призывного возраста «не очень бы хотела пойти в армию». Медицинские комиссии, в свою очередь, готовы за определенную плату «найти» у допризывников сколиоз или плоскостопие.

«Он [Шойгу] сказал, что сегодня роль военкоматов поднимается, усиливается», — рассказал Харитонов после заседания журналистам.

Депутат добавил, что глава оборонного ведомства заверил участников расширенного заседания, что обороноспособность страны в полной мере обеспечивает безопасность и достаточна для того, «чтобы народ трудился спокойно».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #армия #шойгу #военкомат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...