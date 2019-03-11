Шойгу заявил об усилении роли военкоматов

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу на закрытой части расширенного заседания комитета Государственной думы по обороне заявил, что на данный момент роль военкоматов усиливается, сообщил председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Он отметил, что разговор с министром прошел в конструктивном ключе. Глава думского комитета задал вопрос «о поднятии роли военкоматов на местах», так как сейчас немаленькая часть молодых людей призывного возраста «не очень бы хотела пойти в армию». Медицинские комиссии, в свою очередь, готовы за определенную плату «найти» у допризывников сколиоз или плоскостопие.

«Он [Шойгу] сказал, что сегодня роль военкоматов поднимается, усиливается», — рассказал Харитонов после заседания журналистам.

Депутат добавил, что глава оборонного ведомства заверил участников расширенного заседания, что обороноспособность страны в полной мере обеспечивает безопасность и достаточна для того, «чтобы народ трудился спокойно».