ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

Евросоюз предварительно проконсультируется с США и примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после крушения аналогичного судна в Эфиопии. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

По итогам консультаций с авиационными властями Соединенных Штатов комиссия ЕС решит вопрос о допустимости использования самолетов модели Boeing 737 в дальнейших авиаперелетах. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение о дальнейшем использовании самолетов Boeing после катастрофы в Эфиопии будет принято Министерством транспорта.

Авиакатастрофа в Эфиопии стала уже второй за последние пять месяцев с участием модели Boeing 737 MAX 8. В октябре прошлого года такой же самолет потерпел крушение в Индонезии. Некоторые страны, в том числе Китай, уже вывели Boeing 737 из использования в своих авиапарках. До конца расследования невозможно сказать о причинах трагедии, но есть предположения, что в данной модели самолета существуют проблемы с системой автоматики.

10 марта лайнер, выполняющий рейс из Найроби, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 стран, включая трех россиян и сотрудников ООН. Сейчас на месте крушения ведутся работы: найден черный ящик и два самописца. Изучение находок экспертами позволит установить причину трагедии.