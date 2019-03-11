РФ и Китай заключили генконтракт на строительство двух блоков Тяньваньской АЭС

Россия и Китай подписали генеральный контракт на сооружение 7 и 8 энергоблоков Тяньваньской АЭС. Также стороны заключили контракт на техпроект на блоки 3 и 4 АЭС «Сюйдапу».

Об этом госкорпорация «Росатом» написала в своем Twitter-аккаунте. Документы подписали в Пекине инжиниринговый дивизион Росатома (АО ИК АСЭ) и предприятия корпорации CNNC.

Между нашим инжиниринговым дивизионом и предприятиями китайской корпорации CNNC подписан генеральный контракт на сооружение блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также контракт на технический проект на блоки 3 и 4 АЭС «Сюйдапу». pic.twitter.com/xuQsbq6jLp — Росатом (@rosatom) 11 марта 2019 г.

Ранее в июне Росатом с партнерами из Китая подписали рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС «Сюйдапу» в КНР. На ее площадке возведут два энергоблока российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Соглашение предусматривает в будущем возможность сооружения новых блоков.

В ноябре инжиниринговый дивизион Росатома и предприятия CNNC на полях выставки China International Import Expo в Шанхае заключили четыре контракта по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС — блоки 7 и 8. Это означало, что Росатом сможет разрабатывать документацию техпроекта и вести переговоры по заключению генконтракта на строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС.

Тяньваньская АЭС — крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества. Первый и второй энергоблоки запустили в 2007 году, третий — в декабре 2017 года, четвертый — в октябре 2018 года.