Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила пятилетнюю девочку, которая жила одна в квартире в Москве.
По словам Кузнецовой, ребенок не умеет разговаривать, а перед тем, как взять продукты, обнюхивает их. Слова омбусмена привел портал «360».
Врачи оценили состояние девочки как средней тяжести. Информация об истощении не подтвердилась.
Кузнецова добавила, что ребенок развивается по возрасту. Врачи следили за ребенком до 2015 года, пока мать не объявила о переезде. Решение по родительнице спецорганы примут в ближайшее время.
Пятилетнюю девочку сотрудники МЧС и МВД обнаружили на прошлой неделе в квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Ребенок сидел среди гор мусора, на стенах квартиры цвела плесень.
Мать задержана, ее обвиняют в покушении на убийство.
О детском плаче сообщили соседи. Как сообщила Кузнецова, жильцы и раньше беспокоились по этому поводу, но в тот день «ситуация обострилась».