Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила пятилетнюю девочку, которая жила одна в квартире в Москве.

По словам Кузнецовой, ребенок не умеет разговаривать, а перед тем, как взять продукты, обнюхивает их. Слова омбусмена привел портал «360».

Врачи оценили состояние девочки как средней тяжести. Информация об истощении не подтвердилась.

Кузнецова добавила, что ребенок развивается по возрасту. Врачи следили за ребенком до 2015 года, пока мать не объявила о переезде. Решение по родительнице спецорганы примут в ближайшее время.