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15:54   11 Марта 2019
Россия

Актера Дмитрия Назарова госпитализировали в Москве

Актера Дмитрия Назарова госпитализировали в Москве

В Москве положили в больницу известного советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Назарова.

Об этом проинформировал Пятый канал. Как сообщает СМИ, актер самостоятельно обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в спине.

Проведя ряд обследований, врачи решили госпитализировать Назарова в отделение нейрохирургии. Другие подробности пока неизвестны.

Позже стало известно, что Назаров, сыгравший роль Виктора Баринова в сериале «Кухня», опроверг сведения о своей госпитализации, сообщает «360». Актер подчеркнул, что вообще не обращался к врачам с какими-либо жалобами на боли в области спины.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #дмитрий назаров

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