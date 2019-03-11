Актера Дмитрия Назарова госпитализировали в Москве

В Москве положили в больницу известного советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Назарова.

Об этом проинформировал Пятый канал. Как сообщает СМИ, актер самостоятельно обратился за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в спине.

Проведя ряд обследований, врачи решили госпитализировать Назарова в отделение нейрохирургии. Другие подробности пока неизвестны.

Позже стало известно, что Назаров, сыгравший роль Виктора Баринова в сериале «Кухня», опроверг сведения о своей госпитализации, сообщает «360». Актер подчеркнул, что вообще не обращался к врачам с какими-либо жалобами на боли в области спины.