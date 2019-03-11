Депутаты предложили забирать машины у пьяных в пользу государства
Российский депутат Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства машины у водителей, которые повторно за год попались за вождением в нетрезвом виде.
На своей странице в Facebook чиновник написал, что за праздничные выходные ГИБДД Свердловской области выявила 360 пьяных водителей, 51 водитель попался повторно. Он назвал эту статистику печальной.
«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии», — заявил Иванов.
Ранее Госдума отклонила подобный законопроект. Депутат отметил, что к тому документу было много вопросов, в частности, в плане правоприменения.
«Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное «пьяное» нарушение», — подытожил он.