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15:46   11 Марта 2019
Россия

Депутаты предложили забирать машины у пьяных в пользу государства

Депутаты предложили забирать машины у пьяных в пользу государства

Российский депутат Максим Иванов предложил конфисковывать в пользу государства машины у водителей, которые повторно за год попались за вождением в нетрезвом виде.

На своей странице в Facebook чиновник написал, что за праздничные выходные ГИБДД Свердловской области выявила 360 пьяных водителей, 51 водитель попался повторно. Он назвал эту статистику печальной.

«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии», — заявил Иванов.

Ранее Госдума отклонила подобный законопроект. Депутат отметил, что к тому документу было много вопросов, в частности, в плане правоприменения. 

«Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное «пьяное» нарушение», — подытожил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #гибдд #пьяный водитель

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