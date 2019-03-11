Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители грузинских ветвей династии Багратионов принимают участие в судебном разбирательстве из-за «самовольного использования царской грузинской фамилии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тбилисском городском суде. Заседание начнется уже во вторник.

Данные о судебном споре ранее обнародовали грузинские телекомпании. По информации местного телеканала «Рустави 2», Анна и Нугзар Багратионы-Грузинские подали иск против экс-супруга Анны Давида Багратиона-Мухранского. Его обвиняет Багратиона-Мухранского в незаконном провозглашении себя царем, «самовольном использовании царской грузинской фамилии» и «извращении истории». Отец и дочь призывают власти приостановить его статус.