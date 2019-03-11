ЦБ беспокоит рост долговой нагрузки россиян

Центральный банк России в текущем году введет новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки, сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева на Неделе российского бизнеса.

Он отметила, что регулятора больше всего волнует потребительское кредитование. Процентные ставки существенно снизились, однако вновь начала рости долговая нагрузка на граждан.

«Сейчас потребительское кредитование немножко замедляется, но, тем не менее, долговая нагрузка продолжает расти», — указала Юдаева.

Именно по этой причине Центробанк принял решения о вводе нового инструмента, объяснила первый зампред.

Российский союз промышленников и предпринимателей с 11 по 15 марта проводит ежегодную Неделю российского бизнеса. На событии пройдет множество форумов и конференций, а также Съезд РСПП. Представители бизнеса и власти обсудят налоговую и финансовые системы, инвестиции, рынок труда и региональное экономическое партнерство. В НРБ поучаствуют заместители председателя правительства, представители администрации президента и Федерального собрания, главы министерств, члены Бюро правления союза, руководители региональных и отраслевых структур РСПП.