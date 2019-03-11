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15:32   11 Марта 2019
Россия

Глава ФАС заявил, что россияне существенно переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС заявил, что россияне существенно переплачивают за ЖКХ

Жители России существенно переплачивают за услуги ЖКХ, больше 100% себестоимости. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью телеканалу НТВ.

Глава ведомства назвал разговоры о том, что россияне не доплачивают коммунальные услуги «чушью собачей». При этом Артемьев отметил, что тарифы у одинаковых поставщиков в границах одного и того же региона могут различаться на воду и водоотведение в 54-56 раз, на электричество — в 12 раз, тепло — в восемь раз.

Он призвал к наведению порядка и подчеркнул, что происходящее — «это не просто бардак, но еще и коррупция». Артемьев добавил, что большинство нарушений в сфере ЖКХ наблюдаются на уровне регионов и муниципалитетов.

По данным Федеральной антимонопольной службы, переплата за коммунальные услуги зафиксирована в трех четвертях субъектов РФ, у а другой четверти, наоборот, заниженные тарифы. Это приводит к некачественной работе стареющей коммунальной инфраструктуры.

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Автор: Арсений Аскольский
#жкх #фас #артемьев

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