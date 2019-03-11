Facebook и Google рискуют получить многомиллиардный штраф за расизм

Французские власти рассматривают законопроект, по которому Facebook, Twitter, YouTube, Google и Instagram должны будут удалять расистский и антисемитский контент в течении суток после публикации. Несоблюдение этих требований обернется серьезным штрафом. О французском законопроекте, регулирующем контент крупнейших социальных сетей, сообщило издание The Times: портал ПолитРоссия публикует перевод этого материала.

В случае принятия законопроекта крупнейшие интернет-корпорации рискуют получать штрафы на сумму до 4 процентов от их мирового дохода. Например, компания Google и принадлежащий ей видео-хостинг Youtube могут быть оштрафованы на 4,8 миллиарда евро в случае несоблюдения требований закона и публикации на их сайтах контента, оскорбляющего людей по признаку национальной принадлежности. Facebook может заплатить 1,9 миллиардов евро. Законопроект поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, под действие условий документа попадут ресурсы, на которые заходят более двух миллионов пользователей в месяц.

Крупнейшие социальные сети обвиняются в недостаточном контроле над контентом и нестрогой модерации, допускающей публикацию антисемитских высказываний и расистских материалов на своих сайтах.

Стоит напомнить, что защита пользовательских данных — болезненный вопрос для компании Facebook. Год назад стало известно об утечке данных 87 миллионов пользователей социальной сети через политическую консалтинговую компанию Cambridge Analytica. За это Facebook грозит многомиллиардный штраф со стороны Федеральной торговой комиссии США. Менее серьезный штраф может заплатить корпорация и по требованию российского регулятора Интернета — в конце января Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании не предоставили конкретного ответа на требование о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Перспективы иска невелики: Роскомнадзор может оштрафовать корпорацию максимум на 5 тысяч рублей в рамках административного правонарушения. Стоит отметить, что Facebook систематически не выполняет требования российского законодательства.