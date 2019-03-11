Супруга президента Израиля перенесла операцию по пересадке легкого

Супруге президента Израиля Нехаме Ривлин пересадили донорское легкое. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства. После операции, которая продлилась несколько часов, 73-летняя пациентка остается под анестезией, также она пока подключена к аппарату искусственного дыхания. Отмечается, что женщина в настоящее время прибывает в стабильном состоянии и окружена ближайшими родственниками.

Пересадка одного легкого жене Реувена Ривлина потребовалась по причине мучившего ее легочного фиброза, которым она страдала на протяжении нескольких лет.