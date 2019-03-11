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15:37   11 Марта 2019
Весь мир

Супруга президента Израиля перенесла операцию по пересадке легкого

Супруга президента Израиля перенесла операцию по пересадке легкого

Супруге президента Израиля Нехаме Ривлин пересадили донорское легкое. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства. После операции, которая продлилась несколько часов, 73-летняя пациентка остается под анестезией, также она пока подключена к аппарату искусственного дыхания. Отмечается, что женщина в настоящее время прибывает в стабильном состоянии и окружена ближайшими родственниками.

Пересадка одного легкого жене Реувена Ривлина потребовалась по причине мучившего ее легочного фиброза, которым она страдала на протяжении нескольких лет.

«Трансплантация состоялась после длительного периода ожидания», — подчеркнули в канцелярии.

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Автор: Алла Ларионова
#операция #жена #президент израиля

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