Встреча Международной контактной группы по Венесуэле запланирована на конец марта

Заседание Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров состоится в конце марта в Латинской Америке. Точная дата пока не назначена, сообщила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

«Следующее заседание Международной контактной группы по Венесуэле на министерском уровне пройдет в конце марта в Латинской Америке, точную дату мы сможем назвать позднее», — сообщила она.

О повестке предстоящей встречи объявят позже.

Первое заседание Международной контактной группы по Венесуэле состоялось 7 февраля в Уругвае. Его председателем стала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дипломат пообещала, что группа обеспечит «широкие международные гарантии проведению новых выборов в Венесуэле», а также «не допустит политизации предоставления помощи этой стране».

Ранее Могерини отмечала, что целью создания группы является не обеспечение переговоров между властью и оппозицией, а подготовка «передачи власти путем демократических выборов».