Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

Богданов встретился с президентом Союза Коморских Островов

 Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать

Кузнецова заявила, что одичавшая девочка из Москвы не умеет разговаривать
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

ЕС примет решение об использовании Boeing 737 после консультаций с США

 Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта

Французская делегация посетит Крым с 13 по 16 марта
15:21   11 Марта 2019
Весь мир

Встреча Международной контактной группы по Венесуэле запланирована на конец марта

Встреча Международной контактной группы по Венесуэле запланирована на конец марта

Заседание Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров состоится в конце марта в Латинской Америке. Точная дата пока не назначена, сообщила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

«Следующее заседание Международной контактной группы по Венесуэле на министерском уровне пройдет в конце марта в Латинской Америке, точную дату мы сможем назвать позднее», — сообщила она.

О повестке предстоящей встречи объявят позже.

Первое заседание Международной контактной группы по Венесуэле состоялось 7 февраля в Уругвае. Его председателем стала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Дипломат пообещала, что группа обеспечит «широкие международные гарантии проведению новых выборов в Венесуэле», а также «не допустит политизации предоставления помощи этой стране».

Ранее Могерини отмечала, что целью создания группы является не обеспечение переговоров между властью и оппозицией, а подготовка «передачи власти путем демократических выборов».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#политика #могерини #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...