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15:12   11 Марта 2019
Россия

Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы»

Колпаков вернулся на пост главреда «Медузы»

Иван Колпаков, который покинул издание «Медуза» в минувшем ноябре из-за обвинений в неподобающем поведении, вновь вернулся на пост главного редактора. Об этом написала гендиректор издания Галина Тимченко в обращении к читателям.

Колпаков назначен на должность с 11 марта. Исполнявшая до этого обязанности главреда Татьяна Ершова станет редакционным директором, говорится в сообщении. Тимченко отметила, что возвращение Колпакова поддерживают руководители всех подразделений издания и члены нового совета директоров

В октября 2018 года один из бывших сотрудников «Медузы» обвинил Колпакова в сексуальных домогательствах к его супруге. Главреда сначала отстранили от должности, а в ноябре он заявил, что уходит в отставку. При этом совет директоров тогда разрешил ему остаться главным редактором.

«Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов», — отметила Тимченко в обращении к читателям.

Гендиректор «Медузы» добавила, что первое заседание нового совета директоров состоится в конце марта. На нем утвердят план развития. Имена новых членов совета директоров станут известны позже, объяснила она.

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Автор: Арсений Аскольский
#тимченко #медуза #колпаков

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