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14:59   11 Марта 2019
Политика

Шойгу: Число контрактников с 2012 года выросло в два раза

Шойгу: Число контрактников с 2012 года выросло в два раза

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российской армии число контрактников с 2012 года выросло в два раза. Их общее число сейчас — около 400 тысяч человек. Слова министра передали РИА Новости.

Политик уточнил, что два из трех батальонов в каждом полку укомплектованы военными, служащими по контракту. Призывников для выполнения боевых задач не используют, подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что в армии РФ есть 136 батальонных тактических групп, где служат только контрактники.

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Автор: Павел Никифоров
#армия #шойгу #контрактники

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