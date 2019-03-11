Россия повысит шансы вернуть скифское золото в международных инстанциях

Слушания в апелляционном суде Амстердама по делу о скифском золоте не станут заключительным этапом в определении принадлежности крымских артефактов. Об этом рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что дело довольно сложное и рассматривают его судьи внутренней юрисдикции европейского государства, которые привыкли заниматься гражданским искам и редко имеют дело с международным правом.

Согласно документам ЮНЕСКО, каждый народ достоин своего культурного наследия, в этих рамках смена юрисдикции на той или иной территории вторична. Крым стал российским, однако его жители с полуострова никуда не делись, а значит, культурное достояние принадлежит им и должно туда вернуться. Передача территорий или их расформирование не повод отбирать у народа музейные ценности, считает эксперт. Он подчеркнул, что именно так должен трактовать спор Амстердам.

11 марта в Амстердаме пройдут слушания по делу о музейной коллекции скифского золота, на которую претендуют как музеи Крыма, так и украинские власти. Суд вынесет решение в течение шести недель. Однако он также вправе неоднократно откладывать решение. Эксперт выразил надежду, что апелляционная инстанция проявит больше мудрости, чем нижестоящий суд.

Напомним, что скифское золото - коллекция экспонатов из 2 тысяч предметов, которые оцениваются в 2 миллиона долларов. Коллекция использовалась на выставке 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Суд Амстердама занял сторону Украины.