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14:51   11 Марта 2019
Весь мир

Жители Каракаса вновь остались без света

Жители Каракаса вновь остались без света

Жилой сектор Каракаса вновь остался без электроснабжения. Свет кратковременно дали вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Об этом пишет ТАСС.

По словам местных жителей, свет то появлялся, то пропадал. Продолжительность подачи электроэнергии составляла от 10 минут до одного часа. Глубокой ночью электричество в жилых кварталах отключилось вовсе, однако уличное освещение продолжало работать. Метро также встало.

Проблемы со светом в венесуэльской столице начались в четверг вечером. Местная пресса писала, что электричества не было в 20-22 штатах из 23. Жители города отмечают, что  это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

В Национальной электрической компании заявили, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдепартамент отверг эти обвинения.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#электричество #общество #венесуэла #каракас

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