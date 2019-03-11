Обвиняемый в порче картины Репина частично признал вину

Игорь Подпорин, который порвал полотно «Иван Грозный и сын его Иван» под авторством Ильи Репина в Третьяковской галерее, частично признал вину, сообщает РИА Новости. Заседание проходит в Замосквореченском суде столицы 11 марта.

«Вину признаю частично, с чем-то не согласен», — сказал вандал.

Он отметил, что пояснит позицию в конце судебного следствия. Подпорин ожидает приговор в СИЗО.

В мае прошлого года перед закрытием культурного учреждения обвиняемый прорвался в пустой зал, где представлены картины Репина, и несколько раз нанес удары по застекленному полотну металлической частью ограждения.

В результате инцидента холст порвался в трех местах центральной части, где изображен царевич. От стекла пострадала художественная рама, созданная автором. Изображения лиц и рук героев сцены, которые являются самой ценной частью полотна, не пострадали.

Вандалу грозит до шести лет тюремного заключения по статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». По мнению обвиняемого, Иван Грозный причислен к лику святых, а полотно оскорбляет чувства верующих.