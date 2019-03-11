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15:00   11 Марта 2019
Россия

Песков поддержал свободу интернета

Песков поддержал свободу интернета

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что законопроект о защите Рунета не ущемляет свободу интернета, а митингующие заблуждаются в своих выводах относительно работы закона. Прежде всего, он предполагает страховку граждан от возможных отключений интернета извне.

Песков сообщил, что за свободу интернета выступают не только участники прошедшего в воскресенье митинга, но и авторы этого законопроекта, а также представители Администрации президента и члены правительства.

«Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента не согласился поддержать «непонимание» и «заблуждение» митингующих, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета.

«Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны» — заключил Дмитрий Песков.

Напомним: законопроект о защите работы российского сегмента интернета при возникновении зарубежной угрозы внесла в декабре 2018 года группа сенаторов в лице Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Андрея Лугового. Документ предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей работу российских интернет-ресурсов в случае отключения от зарубежных серверов. Депутат Клишас уверял, что централизованное управление Рунетом будет осуществлено только при возникновении угрозы его устойчивости.

Песков высказался о законе по защите Рунета и поддержал свободу интернета

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Автор: Олег Королев
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