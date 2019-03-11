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14:50   11 Марта 2019
Весь мир

Ученые нашли в Африке новый вид смертоносных змей-шпилек

Ученые нашли в Африке новый вид смертоносных змей-шпилек

Ученые открыли новый вид змей в лесах Гвинеи и Либерии, сообщается в журнале «Zoosystematics and Evolution». Всего исследователи обнаружили три особи нового вида.

Особенность этих пресмыкающихся заключается в необычном черепе и системе доставки яда. Эти змеи способны «вбрызгивать» яд в жертву, нападая боком. Клыки располагаются перпендикулярно челюсти и могут доставать даже за голову змеи. Это дает возможность змее бить с закрытым ртом, но лишает возможности сделать обычный змеиный захват, пишет Inforeactor.

Ученые нашли в Африке новый вид смертоносных змей-шпилек

Как отмечается в журнале, укус змей-шпилек приводит к быстрому некрозу ткани в большом радиусе. Помимо этого, ученые установили, что эти змеи могут «прыгать» на расстояние, равное их телу - то есть около 30 сантиметров.

Специалисты продолжат изучать новый вид.

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Автор: Ольга Шпакова
#африка #общество #ученые #змеи

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