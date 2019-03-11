Российское судно отказались заправлять в Южной Корее из-за санкций

Попавшая под санкции российская компания «Гудзон» сообщила, что в южнокорейском порту Поханг отказывают в заправке ее судна «Партизан». В результате судно без топлива не может выйти в море.

Ранее заместитель гендиректора по управлению флотом судовладельца Олег Аникин сообщил РИА Новости, что в конце минувшего месяца на судне "Партизан" прогремел взрыв. В этом момент, по его словам, оно с грузом металлолома следовало в южнокорейский порт. Судовладелец не смог назвать точную причину происшествия.

Судно 27 февраля прибыло в порт Поханг, где проходит экспертиза. Однако из-за отказа в заправке "Партизан, отмечает Аникин, сейчас находится в аварийной ситуации. Он подчеркнул. что такая ситуация сложилась из-за отсутствия дизельного топлива, необходимого для работы его генераторов, которые обеспечивают электроэнергией безопасность судна и экипажа на борту.