Турция назвала безрассудными угрозы США из-за покупки С-400

Пресс-секретарь турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик заявил, что безрассудные заявления США по покупке ЗРК С-400 грозят пересмотром участия Анкары в программе F-35.

Он отметил, что американская риторика не принесет результатов. Проблемы союзников необходимо решать через диалог.

«Это уже вышло за пределы разумного. Мы не будем реагировать на угрозы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Челик заявил, что угроза санкциями со стороны Вашингтона — ошибочная политика, недостойная союзников по НАТО. Он добавил, что поставленные Россией системы ПВО не продадут третьим странам.

Москва и Анкара в 2017 году заключили контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400. Вашингтон выступает против договора и требует от Турции разорвать соглашение в пользу американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Турецкое правительство считает, что вооружения России и Америки «не связаны между собой». Власти твердо настроены приобрести С-400 даже при покупке Patriot.

Контракт обязывает Москву поставить Анкаре четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов стоимостью два с половиной миллиарда долларов. Турция оплатит часть суммы самостоятельно, остальное — за счет российского кредита. Глава министерства обороны страны Хулуси Акар сообщал, что установка вооружений стартует в октябре.