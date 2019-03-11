Вывод денег из РФ в офшоры снизился в два раза по сравнению с 2016 годом

Российский лидер Владимир Путин заявил о снижении денег, выводимых в офшоры из России, в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие цифры глава государства констатировал на рабочей встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Стороны обсудили текущую деятельность ведомства.

Чиханчин, делясь итогами работы, подчеркнул, что банковский мониторинг помогает снизить деятельность фиктивных организаций. Руководитель Росфинмониторинга также сообщил о значительном сокращении средств, выводимых в офшоры.