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14:44   11 Марта 2019
Россия

Россия обменялась с 12 странами списком террористов

Россия обменялась с 12 странами списком террористов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что Россия обменялась с 12 странами списком лиц, у которых заморожены активы. В нем около 1,5 тысячи человек. Речь об этом зашла на встрече с главой государства Владимиром Путиным. 

Руководитель ведомства проинформировал президента о проделанной международной работе. Он отметил, что систему замораживания активов лиц, которые находятся в списке террористов, удалось внедрить в 12 странах.

«То есть, мы обменялись взаимными списками. Где-то около 1,5 тысячи лиц сегодня мы отдали центральноазиатским странам, Франции и так далее», — сообщил он.

Чиханчин подчеркнул, что некоторые проекты Росфинмониторинга стали международными. В частности проект по противодействию финансированию ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #терроризм #росфинмониторинг #чиханчин

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