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14:30   11 Марта 2019
Россия

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за сожжения верблюдов

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за сожжения верблюдов

В ритуальном жертвоприношении пяти верблюдов, совершенном местными шаманами в Ангарске, не нашли состава преступления. Полиция не считает сожжение верблюдов жестоким обращением с животными, так как перед ритуалом их умертвили. Об этом представитель прокуратуры Иркутской области Ирина Щербакова рассказала корреспонденту РИА Новости.

В феврале шаманы под Ангарском провели ритуал с жертвоприношением «Жэн тэнгэри яба». На видеозаписи видно, как нескольких верблюдов под звуки бубнов тащат к месту обряда и убивают, после чего их мясо варят и сжигают на костре в качестве подношения духам. Пользователи интернета возмутились хладнокровным убийством животных. Шаманы утверждают, что действие ритуала должно было «укрепить Россию и ее народы».

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за сожжения верблюдов

После инцидента прокуратура Ангарска провела проверку по факту совершения жертвоприношения с сожжением верблюдов и направила материалы дела в ГУ МВД по Иркутской области. Местная прокуратура настаивала на заведении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол пообещал наказать своего заместителя по Иркутской области Артура Цыбикова, организовавшего ритуал: он рассказал «Политике Сегодня», что глубоко возмущен обрядом, а Цыбикову «будет плохо».

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за сожжения верблюдов

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Автор: Александра Леснова
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