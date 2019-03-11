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14:31   11 Марта 2019
Россия

Школу на тысячу мест построят в подмосковном Подольске

Школу на тысячу мест построят в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске к 2021 году появится школа на 1,1 тысячи учебных мест. Четырехэтажное учебное заведение построят на Бородинском бульваре, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

Площадь составит более 16,5 тысячи квадратных метров. В школе будут предусмотрены классы для занятий, мастерские, столовая с пищеблоком, спортивный зал, библиотека и прочие административные помещения.

Министр подмосковного стройкомплекса Руслан Тагиев сообщал, что в текущем году планируется открыть 15 школьных учреждений в регионе. На строительство этих объектов в Подмосковье за пять лет выделят порядка 155 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила совершеннолетним школьникам идти в университет вместо армии.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #подмосковье #общество #образование #школы

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