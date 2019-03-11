Турция не собирается перепродавать С-400 другой стране

Анкара не будет перепродавать российские зенитные ракетные системы С-400 другой стране. Об этом заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы деньги заплатили, две батареи приобрели, ждем их поставок в июле», — отметил он.

Ранее Челик сообщил, что Вашингтон «пересек черту допустимого» в своих высказываниях по поводу покупки Турцией у России систем С-400.

О переговорах Москвы и Анкары о закупке С-400 стало известно в ноябре 2016 года. В сентябре 2017 года Россия подтвердила, что стороны заключили контракт. Турецкий лидер Тайип Эрдоган добавил, что аванс уже внесен. Позже стало известно, что предприятия ОПК получили задачу завершить производство ЗРК до мая 2019 года.

Вашингтон всячески пытается не допустить этого. Ранее Белый дом заявил, что если Анкара все-таки купит С-400, то Штаты откажут Турции в продаже истребителей пятого поколения F-35.