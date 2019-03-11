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14:36   11 Марта 2019
Россия

Депутат Госдумы пригрозил черным списком уборщикам, назвавшим снег мусором

Депутат Госдумы пригрозил черным списком уборщикам, назвавшим снег мусором

Депутат Андрей Альшевских, представляющий в Госдуме интересы жителей северо-запада Екатеринбурга, назвал попытку подрядных организаций города приравнять снег к твердым коммунальным отходам (ТКО) уходом от ответственности.

В комментарии «Политике Сегодня» парламентарий сообщил, что избранный 25 сентября мэр столицы Урала Александр Высокинский и его команда принялись наводить порядок в городском хозяйстве и добились определенных успехов, однако снежная зима остудила рвение подрядчиков в работе.

«Долгое время снега не было, но за несколько дней выпало столько, сколько за зиму не выпадает. Надо отдать должное, в этом году дороги гораздо лучше чистили, чем в предыдущие года. Тем не менее, поступали жалобы на несвоевременную уборку улиц. Администрация города оперативно реагировала и выяснила, что саботируют подрядные организации. Они ничего умнее не придумали, решив, что снег – это категория ТКО и их надо финансировать по-другому», - говорит Альшевский.

Подрядчиков Екатеринбурга внесут в черный список за снежный саботаж

Оценка и требования подрядчиков неприемлемы, уверен собеседник агентства. По словам депутата, юристы мэрии изучат действующие контакты и накажут нерадивые организации. Альшевских не исключает, что руководство расторгнет часть контрактов, заключенных предыдущей администрацией и в ближайшее время наведет порядок в хозяйстве.

«Будут анализировать, смотреть, кто как работал, какие есть нарекания для того, чтобы внести в черный список. Новые контакты будут отыгрывать с тем, чтобы не допустить те подрядные организации, которые себя зарекомендовали с плохой стороны», - допускает депутат.

В минувшее воскресенье администрация Екатеринбурга сообщила о 14 подрядных организациях, ответственных за уборку снега, которые отказались чистить улицы, потребовав оплаты по тарифу ТКО. Председатель городского комитета по экологии и природопользованию Екатерина Мурзина напомнила, что такое снег и пригрозила взысканием издержек с виновников.

«Что касается снега, то это вид атмосферных осадков и, как бы не было сильно желание получить за его уборку двойную оплату, к ТКО он никакого отношения не имеет», - заявили в администрации Екатеринбурга.

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Автор: Григорий Рощин
#екатеринбург #саботаж #уборка снега #тко #альшевских

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