Росатом продлит срок эксплуатации трех атомных ледоколов

Государственная корпорация «Росатом» намерена продлить срок эксплуатации отечественных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» до 2025, 2027 и 2028 годов соответственно, сообщил генеральный директор предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Он отметил, что увеличение ресурса — «первоочередная задача», так как нельзя допустить «ледовой паузы», то есть вывода действующих ледоколов до ввода новых.

«Ресурс реакторных установок этих судов уже продлен до 200 тысяч часов, следующий шаг — продление до 235 тысяч и 260 тысяч часов соответственно, в таком случае их эксплуатация возможна до 2025-го и 2027 года», — объяснил Кашка.

Специалисты «ОКБМ Африкантов» проведут комплексное обследование систем и оборудования реакторных установок, разработают методики для определения и обоснования остаточного ресурса и программы подготовки к продлению эксплуатационных сроков.

Сейчас Балтийский завод по заказу госкорпорации выпускает три новых машины проекта 22220. Головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» уже спущены на воду, а второй серийный атомоход «Урал» еще находится на стапелях. Сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносили. Последний раз объявили о сдаче в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.