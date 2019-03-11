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13:57   11 Марта 2019
Россия

Росатом продлит срок эксплуатации трех атомных ледоколов

Росатом продлит срок эксплуатации трех атомных ледоколов

Государственная корпорация «Росатом» намерена продлить срок эксплуатации отечественных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» до 2025, 2027 и 2028 годов соответственно, сообщил генеральный директор предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Он отметил, что увеличение ресурса — «первоочередная задача», так как нельзя допустить «ледовой паузы», то есть вывода действующих ледоколов до ввода новых. 

«Ресурс реакторных установок этих судов уже продлен до 200 тысяч часов, следующий шаг — продление до 235 тысяч и 260 тысяч часов соответственно, в таком случае их эксплуатация возможна до 2025-го и 2027 года», — объяснил Кашка.

Специалисты «ОКБМ Африкантов» проведут комплексное обследование систем и оборудования реакторных установок, разработают методики для определения и обоснования остаточного ресурса и  программы подготовки к продлению эксплуатационных сроков.

Сейчас Балтийский завод по заказу госкорпорации выпускает три новых машины проекта 22220. Головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» уже спущены на воду, а второй серийный атомоход «Урал» еще находится на стапелях. Сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносили. Последний раз объявили о сдаче в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.

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Автор: Анна Манц
#ямал #росатом #ледокол #эксплуатация #таймыр #вайгач

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