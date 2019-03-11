Жительница Хомса рассказала о положении дел в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

Жительница сирийской провинции Хомс рассказала корреспонденту Федерального агенства новостей о состоянии своих родственников, которых против воли отправили в лагерь «Эр-Рукбан». Она поделилась информацией о жизни беженцев.

Женщина представилась как Умм Мухаммад. Раньше она с семьей проживала в городе Эс-Сухнэ (провинция Хомс). Когда боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» покидали ее родной город, они забрали семьи некоторых гражданских в лагерь «Эр-Рукбан».

Семьи братьев Умм Мухаммад тоже оказались там.

По словам женщины, в лагере очень тяжелая жизнь. Она сравнивала ее с тюрьмой. При этом Умм Мухамма добавила, что, несмотря на сложные условия жизни, родственники звонят ей хотя бы раз в 10 дней.

«Им сильно не хватает еды и лекарств», — подчеркнула женщина.

По словам сирийки, родные не могут покинуть «Эр-Рукбан» из-за позиции Соединенных Штатов. Она выразила надежду, что в скором времени ситуация изменится к лучшему. Умм Мухаммад поблагодарила Дамаск и «русских друзей» за помощь и за то, что они продолжают освобождать узников «Эр-Рукбана».

Напомним, что Вашингтон — единственна сторона, которая не согласовала инициативу по возвращению беженцев, которые находятся в «Эр-Рукбане». При этом ситуация в лагере давно достигла критической отметки. США игнорирует и отрицает очевидные факты, что беженцы находятся в бедственном положении.

Сейчас все стороны, которые могут хоть как-то повлиять на гуманитарной катастрофу в лагере — ООН, Сирийский Арабский Красный полумесяц, российский Центр по примирению сторон в САР и правительство Сирии — призывают Вашингтон допустить гуманитарную миссию в зону вокруг американской военной базы «Ат-Танф» и обеспечить безопасный выход беженцев.