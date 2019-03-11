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14:05   11 Марта 2019
Весь мир

Черный ящик упавшего самолета найден в Эфиопии

Черный ящик упавшего самолета найден в Эфиопии

Поисковой группе удалось найти бортовой самописец самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который накануне упал в Эфиопии. Об этом в понедельник, 11 марта сообщил местный телевизионный канал Fana.

Утром в воскресенье Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение рядом с эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт.

По данным авиакомпании -перевозчика,  все находившиеся на борту 157 человек умерли. Среди погибших были граждане 35 различных государств, в числе жертв трагедии также есть и россияне.

Ранее сообщалось, что двое граждан Марокко, которые находились на борту упавшего самолета, отправлялись на заседание Ассамблеи ООН по окружающей среде в Кению.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #boeing 737 #эфиопия #черный ящик

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