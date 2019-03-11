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14:00   11 Марта 2019
Россия

Минтранс примет решение о эксплуатации Boeing после крушения в Эфиопии

Минтранс примет решение о эксплуатации Boeing после крушения в Эфиопии

Дмитрий Песков заявил, что решение о дальнейшем использовании самолетов Boeing после катастрофы в Эфиопии должно принимать Министерство транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента считает, что вопрос о дальнейшей эксплуатации бортов Boeing в российских авиаперелетах не должен рассматриваться в администрации президента. Технологические вопросы, связанные с воздушными судами Boeing, должны решаться исключительно Министерством транспорта.

Песков назвал ситуацию «весьма актуальной» и напомнил, что Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Эфиопии и всем потерявшим родных и близких в авиакатастрофе, произошедшей утром 10 марта.

Минтранс примет решение о эксплуатации Boeing после крушения в Эфиопии

Напомним: в воскресенье лайнер, выполняющий рейс и Найроби, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Среди погибших — граждане 35 стран, включая трех россиян и сотрудников ООН. Сейчас на месте крушения ведутся работы: найден черный ящик и два самописца. Изучение находок экспертами позволит установить причину трагедии.

Минтранс примет решение о эксплуатации Boeing после крушения в Эфиопии

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Автор: Александра Леснова
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