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14:01   11 Марта 2019
Россия

Путин в понедельник встретится с главой Росфинмониторинга

Путин в понедельник встретится с главой Росфинмониторинга

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у президента и Чиханчина много тем для обсуждения. Произойдет традиционная «сверка часов».

На вопрос журналистов о том, затронут ли на встрече тему расследования дела «Тройки Диалог», Песков ответил, что не обладает такой информацией, но это не исключено.

Ранее Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности сообщил о раскрытии якобы схемы отмывания денег, активной с середины 2000-х годов. Проект отмечает, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» может быть автором схемы.

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Автор: Ольга Шпакова
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