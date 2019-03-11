Путин в понедельник встретится с главой Росфинмониторинга

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у президента и Чиханчина много тем для обсуждения. Произойдет традиционная «сверка часов».

На вопрос журналистов о том, затронут ли на встрече тему расследования дела «Тройки Диалог», Песков ответил, что не обладает такой информацией, но это не исключено.

Ранее Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности сообщил о раскрытии якобы схемы отмывания денег, активной с середины 2000-х годов. Проект отмечает, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» может быть автором схемы.