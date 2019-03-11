Шойгу рассказал о росте числа россиян, одобряющих работу армии

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что с 2012 года число россиян, которые отрицательно оценивали деятельность российской армии, сократилось в четыре с половиной раза. Об этом он сообщил на расширенном заседании комитета Государственной думы по обороне 11 марта.

Он отметил, что с 2012 года наблюдается поступательный рост количества граждан, которые одобряют работу Вооруженных сил. Генерал сослался на опросы последних трех лет, которые демонстрируют, что около 90 процентов населения страны доверяет армии.

«При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза — с 31 до семи процентов», — отметил министр.

Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России в настоящий момент состоят только из воинских частей постоянной готовности. В 2012 году, до реформ ВС РФ, в составе сил немедленного применения было всего 16 соединений, которые не выполняли приведение в боевую готовность за отведенный час. Тогда вместо дивизий сформировали бригады, которые были укомплектованы лишь на 50-75 процентов. На данный момент ситуация полностью изменилась.