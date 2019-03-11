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13:32   11 Марта 2019
Россия

Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море. Такое заявление сделал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по обороне.

На этом же заседании ранее в понедельник глава МО РФ заявил, что российское оружие стало в три раза надежнее.

Ранее сообщалось, что в Крыму личный состав береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провел учения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #политика #минобороны рф #шойу

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