Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море. Такое заявление сделал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по обороне.

На этом же заседании ранее в понедельник глава МО РФ заявил, что российское оружие стало в три раза надежнее.

Ранее сообщалось, что в Крыму личный состав береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провел учения.