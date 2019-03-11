Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 марта проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент примет Чиханчина, директора финансовой разведки. Тем для обсуждения много. Традиционно президент «сверяет часы». Вот такая сверка часов сегодня состоится», — заявил СМИ официальный представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина с Чиханчиным состоялась в конце ноября минувшего года. Тогда глава Росфинмониторинга рассказал президенту, что ведомству удалось не допустить незаконной выдачи НДС на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей, а также пресечь недобросовестное финансирование подрядчиков по госзаказам на общую сумму примерно 8,6 миллиарда.