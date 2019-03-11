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13:30   11 Марта 2019
Россия

Москва планирует увеличить на 60% расходы на препараты для онкобольных

Москва планирует увеличить на 60% расходы на препараты для онкобольных

Московские власти намерены дополнительно выделить более 15 миллиардов рублей на лекарства для нуждающихся москвичей. Мера, прежде всего, касается онкобольных.

При принятии законопроекта, расходы на медицинскую поддержку увеличатся на 60%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елену Зяббарову.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин внес законопроект об изменениях в городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Градоначальник предложил увеличить доходы и расходы бюджета Москвы на 136,9 миллиардов рублей, а дефицит бюджета оставить неизменным на уровне 276 миллиардов рублей.

Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам отметила, что законопроект также предусматривает выделение 10 миллиардов рублей на развитие стационарных медицинских организаций. Также два миллиарда рублей предусмотрено на покупку оборудования медучреждениями.

По итогам обсуждения, члены комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #бюджет #онкобольные

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