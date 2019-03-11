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13:33   11 Марта 2019
Россия

Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин

Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин

Акция молодежного движения «Петербург — город перемен!» состоялась во всех районах Северной столицы 8 марта. В ней приняли участие 220 волонтеров.

Участники акции дарили букеты жительницам города на улицах, поздравляли их в доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, госпитале для ветеранов войн, а также в центре «Буревестник». 

Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин

В общей сложности поздравления с Международным женским днем получили 8,5 тысячи петербурженок.

Лидер движения Георгий Рожков поблагодарил всех участников акции.

«Акция движения «Петербург-город перемен!» позволила нам сделать улыбки женщин нашего города еще шире», — подчеркнул он.

Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #молодежное движение #петербург - город перемен

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