Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин
Акция молодежного движения «Петербург — город перемен!» состоялась во всех районах Северной столицы 8 марта. В ней приняли участие 220 волонтеров.
Участники акции дарили букеты жительницам города на улицах, поздравляли их в доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, госпитале для ветеранов войн, а также в центре «Буревестник».
В общей сложности поздравления с Международным женским днем получили 8,5 тысячи петербурженок.
Лидер движения Георгий Рожков поблагодарил всех участников акции.
«Акция движения «Петербург-город перемен!» позволила нам сделать улыбки женщин нашего города еще шире», — подчеркнул он.