Волонтеры движения «Петербург — город перемен!» поздравили более восьми тысяч женщин

Акция молодежного движения «Петербург — город перемен!» состоялась во всех районах Северной столицы 8 марта. В ней приняли участие 220 волонтеров.

Участники акции дарили букеты жительницам города на улицах, поздравляли их в доме-интернате для престарелых и инвалидов №2, госпитале для ветеранов войн, а также в центре «Буревестник».

В общей сложности поздравления с Международным женским днем получили 8,5 тысячи петербурженок.

Лидер движения Георгий Рожков поблагодарил всех участников акции.