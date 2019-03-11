Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

 Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет
Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине
Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

 Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР
Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

 Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет
Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине
Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

 Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР
13:14   11 Марта 2019
Россия

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Российские Вооруженные силы за шесть лет нарастили число высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне​​​.

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз», — заявил глава Минобороны в понедельник, 10 марта.

Согласно информации министра, в 2012 году в Вооруженных силах страны высокоточного оружия большой дальности практически не имелось. Он отметил, что исправных самолетов-носителей было лишь 30, а авиационных крылатых ракет имелось только 37. При этом по причине длительной подготовки полетных заданий речи об эффективном применении данного оружия не шло, добавил Шойгу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#минобороны #шойгу #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...