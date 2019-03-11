Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Российские Вооруженные силы за шесть лет нарастили число высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне​​​.

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз», — заявил глава Минобороны в понедельник, 10 марта.

Согласно информации министра, в 2012 году в Вооруженных силах страны высокоточного оружия большой дальности практически не имелось. Он отметил, что исправных самолетов-носителей было лишь 30, а авиационных крылатых ракет имелось только 37. При этом по причине длительной подготовки полетных заданий речи об эффективном применении данного оружия не шло, добавил Шойгу.