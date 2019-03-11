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 Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР
13:11   11 Марта 2019
Весь мир

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении рассказали он защитных заграждениях вокруг сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которые делают его похожим на «загон».

На спутниковых снимках отчетливо видны мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. В заявлении подчеркнули, что «так называемая свобода передвижения» беженцев сравнима с жизнью животных в клетках или вольерах.

«Это вполне в духе колониального мышления американцев», — указано в тексте.

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Автор: Анна Манц

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