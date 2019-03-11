Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении рассказали он защитных заграждениях вокруг сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которые делают его похожим на «загон».

На спутниковых снимках отчетливо видны мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. В заявлении подчеркнули, что «так называемая свобода передвижения» беженцев сравнима с жизнью животных в клетках или вольерах.