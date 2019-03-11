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13:05   11 Марта 2019
Россия

РФ построила 475 объектов военной инфраструктуры в Арктике за шесть лет

РФ построила 475 объектов военной инфраструктуры в Арктике за шесть лет

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские военные возвели более 710 тысяч квадратных метров инфраструктуры в Арктике за шесть лет.

Об этом министр сообщил на расширенном заседании комитета Государственной думы по обороне 11 марта. По его словам, военную инфраструктуру развивают на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта.

«За шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров», — отметил Шойгу 

Глава оборонного ведомства добавил, что в помещениях размещены военнослужащие и техника.

Ранее министр сообщил, что российское оружие стало в три раза надежнее. Возрождение военных представительств при промышленных предприятиях помогло сократить количество отказов от вооружения в 2,7 раза.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #шойгу #арктика

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