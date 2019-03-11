Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

Комитет общего и профессионального образования администрации Ленинградской области отреагировал на акцию «Без баб», которую провели ученики пятых классов в школе «Центр образования «Кудрово» во Всеволожском районе Ленобласти 8 марта. Идут проверки. Как сообщила «Политике Сегодня» помощник председателя комитета Валерия Стеблецова, во всех классах уже состоялись профилактические беседы с учениками.

«Классный руководитель действительно обнаружила, что у детей на лбу были стикеры с надписью, у троих ребят. К сожалению, дети смотрят сериалы на ТНТ «Букины», решили по аналогии провести», - вздохнула Стеблецова.

По словам собеседника агентства, вдохновились эпизодом комедийного сериала «Счастливы вместе», повествующего о буднях уральской семьи Букиных, несколько учеников. Сведения об агрессивном поведении мальчиков, о чем сообщила мама одной из учениц в Facebook, Стеблецова не подтверждает.

«Со всеми моментами разбираются в школе, но в администрацию школы жалоб не поступало, в комитет по образованию Всеволожского района тоже таких жалоб не поступало. Печально, что родители сразу же не обратились к директору школы. Все время об этом говорим, что если что-то не так, нужно обращаться. Дополнительные мероприятия будут проведены, без внимания эта акция не останется», - сказала Стеблецова.

Директор школы Игорь Соловьев в комментарии РИА Новости назвал события 8 марта «детской шалостью». По его словам, в действиях учеников не было агрессии, гендерной или политической подоплеки.