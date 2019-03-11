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13:26   11 Марта 2019
Россия

Попытки Британии засекретить дело Глушкова неприемлемы для России

Попытки Британии засекретить дело Глушкова неприемлемы для России

Россия считает неприемлемым отказ Лондона предоставлять информацию по делу об убийстве экс-замдиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Великобритании и сотрудничать с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя российской дипмиссии в Лондоне.

Дипломат отметил, что спустя год после смерти 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова, приговоренного российским судом к восьми годам лишения свободы за хищение средств у «Аэрофлота», британские власти продолжают игнорировать многочисленные запросы российского посольства. Представитель дипмиссии подчеркнул, что новой информации о расследовании по делу об убийстве Глушкова не поступало с конца апреля 2018 года. По его словам, посол Александр Яковенко был готов встретиться с главой Скотланд-Ярда Крессидой Дик, но британская сторона не отреагировала на эту инициативу.

«Вместо официальной реакции британские компетентные органы занимались перенаправлением посольства от инстанции к инстанции, определенно пытаясь «замотать» дело», — рассказал корреспонденту представитель посольства.

Николай Глушков умер в Лондоне 13 марта прошлого года. Изначально британская полиция сочла смерть россиянина «необъяснимой», но позже органы обнародовали информацию об удушении экс-управленца «Аэрофлота» и квалифицировали произошедшее как убийство. Издание Independent сообщало, что мужчина мог быть задушен собачьим поводком.

Попытки Британии засекретить дело Глушкова неприемлемы для России

Представитель посольства отмечает, что лишь спустя пять месяцев после смерти Глушкова полиция попросила помощи у общественности в розыске черного фургона, попавшего на камеры видеонаблюдения возле дома убитого.

«Зато, как и в деле Скрипалей, в СМИ периодически вбрасывались истории о якобы имевшей место попытке отравления бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» еще в 2013 года, которая, как водится, имела «российский след», — заключил дипломат.

 Дело Глушкова стало не последним случаем засекречивания хода расследования смерти российских граждан на британской земле. 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент вызвал серьезные международные последствия и поставил новые вопросы в российско-британских отношения. Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад «Вопросы без ответов» в годовщину событий в Солсбери, однако даже спустя год детали произошедшего остаются неясными — британские органы ведут дело в закрытом режиме.

Попытки Британии засекретить дело Глушкова неприемлемы для России

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Автор: Александра Леснова
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