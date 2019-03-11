Попытки Британии засекретить дело Глушкова неприемлемы для России

Россия считает неприемлемым отказ Лондона предоставлять информацию по делу об убийстве экс-замдиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Великобритании и сотрудничать с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя российской дипмиссии в Лондоне.

Дипломат отметил, что спустя год после смерти 68-летнего бизнесмена Николая Глушкова, приговоренного российским судом к восьми годам лишения свободы за хищение средств у «Аэрофлота», британские власти продолжают игнорировать многочисленные запросы российского посольства. Представитель дипмиссии подчеркнул, что новой информации о расследовании по делу об убийстве Глушкова не поступало с конца апреля 2018 года. По его словам, посол Александр Яковенко был готов встретиться с главой Скотланд-Ярда Крессидой Дик, но британская сторона не отреагировала на эту инициативу.

«Вместо официальной реакции британские компетентные органы занимались перенаправлением посольства от инстанции к инстанции, определенно пытаясь «замотать» дело», — рассказал корреспонденту представитель посольства.

Николай Глушков умер в Лондоне 13 марта прошлого года. Изначально британская полиция сочла смерть россиянина «необъяснимой», но позже органы обнародовали информацию об удушении экс-управленца «Аэрофлота» и квалифицировали произошедшее как убийство. Издание Independent сообщало, что мужчина мог быть задушен собачьим поводком.

Представитель посольства отмечает, что лишь спустя пять месяцев после смерти Глушкова полиция попросила помощи у общественности в розыске черного фургона, попавшего на камеры видеонаблюдения возле дома убитого.

«Зато, как и в деле Скрипалей, в СМИ периодически вбрасывались истории о якобы имевшей место попытке отравления бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» еще в 2013 года, которая, как водится, имела «российский след», — заключил дипломат.

Дело Глушкова стало не последним случаем засекречивания хода расследования смерти российских граждан на британской земле. 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент вызвал серьезные международные последствия и поставил новые вопросы в российско-британских отношения. Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад «Вопросы без ответов» в годовщину событий в Солсбери, однако даже спустя год детали произошедшего остаются неясными — британские органы ведут дело в закрытом режиме.