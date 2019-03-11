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12:46   11 Марта 2019
Россия

Армия РФ полностью состоит из частей постоянной готовности, заявил Шойгу

Армия РФ полностью состоит из частей постоянной готовности, заявил Шойгу

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в настоящий момент состоят только из воинских частей постоянной готовности. Об этом он сообщил на расширенном заседании комитета Государственной думы по обороне 11 марта.

Шойгу напомнил, что еще в 2012 году «в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений». Приведение в боевую готовность за один час не было достигнуто.

«Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50–75 процентов», — указал генерал.

В 2013 году министр отмечал, что главной целью реформ ВС РФ стал перевод всех частей в режим постоянной боевой готовности. Изменения проводились под руководством Верховного главнокомандующего. Сейчас можно увидеть, что поставленная задача выполнена.

Армия РФ полностью состоит из частей постоянной готовности, заявил Шойгу

Ранее стало известно, что аккредитованные в Москве военные атташе США впервые не посетили традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. Он отметил, что американские представители получили приглашение.

На брифинге участники затронули темы международной обстановки, в частности обсудили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и отношения с Соединенными Штатами и НАТО. Всего на встречу пригласили порядка 150 акредитованных с Москве военных атташе из 90 стран.

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Автор: Анна Манц
#армия #шойгу #военные

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