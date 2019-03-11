Армия РФ полностью состоит из частей постоянной готовности, заявил Шойгу

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в настоящий момент состоят только из воинских частей постоянной готовности. Об этом он сообщил на расширенном заседании комитета Государственной думы по обороне 11 марта.

Шойгу напомнил, что еще в 2012 году «в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений». Приведение в боевую готовность за один час не было достигнуто.

«Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50–75 процентов», — указал генерал.

В 2013 году министр отмечал, что главной целью реформ ВС РФ стал перевод всех частей в режим постоянной боевой готовности. Изменения проводились под руководством Верховного главнокомандующего. Сейчас можно увидеть, что поставленная задача выполнена.

Ранее стало известно, что аккредитованные в Москве военные атташе США впервые не посетили традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. Он отметил, что американские представители получили приглашение.

На брифинге участники затронули темы международной обстановки, в частности обсудили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и отношения с Соединенными Штатами и НАТО. Всего на встречу пригласили порядка 150 акредитованных с Москве военных атташе из 90 стран.